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Образование
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В России предлагает учить школьников, как вести себя при падении астероида

Президент РАН Александр Сергеев считает, что в школьную программу нужно вернуть курсы гражданской обороны, чтобы обучить детей действиям при падении астероидов, сообщает РИА Новости.

Астероид в космосе.
Астероид в космосе.
www.nat-geo.ru

Предложение о введении в школах подобного курса предложил научный руководитель Института космических исследований Лев Зелёный.

«Все люди, которые были ранены (при падении Челябинского метеорита), были ранены стёклами, потому что смотрели на эту вспышку», — сказал Зелёный.

Сергеев отметил, что сейчас в школах вместо гражданской обороны есть только курс обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Также президиум РАН намерен привлечь МЧС и Роскосмос к составлению программы борьбы с космическими угрозами. В свою очередь Роскосмос предложил РАН совместно разработать нацпроект в космической сфере по противодействию астероидно-кометной опасности, об этом заявил представитель Роскосмоса Юрий Макаров.

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