В России предлагает учить школьников, как вести себя при падении астероида

Предложение о введении в школах подобного курса предложил научный руководитель Института космических исследований Лев Зелёный.
«Все люди, которые были ранены (при падении Челябинского метеорита), были ранены стёклами, потому что смотрели на эту вспышку», — сказал Зелёный.
Сергеев отметил, что сейчас в школах вместо гражданской обороны есть только курс обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Также президиум РАН намерен привлечь МЧС и Роскосмос к составлению программы борьбы с космическими угрозами. В свою очередь Роскосмос предложил РАН совместно разработать нацпроект в космической сфере по противодействию астероидно-кометной опасности, об этом заявил представитель Роскосмоса Юрий Макаров.