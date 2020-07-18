В России разгорелся скандал из-за слишком сложного ЕГЭ по химии

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
В ведомстве также подчеркнули, что реальные задачи в КИМ соответствуют по уровню сложности примерам, которые опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Как отметили в Рособрнадзоре, участники экзамена могли ознакомиться с этими документами и заранее оценить их уровень сложности и свои возможности по их выполнению.
В ведомстве выразили уверенность, что выпускники, которые хорошо подготовились к экзамену, получат высокий балл. Там также призвали обсуждать результаты ЕГЭ по химии после подведения итогов экзамена.