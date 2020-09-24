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Образование

В России резко вырос спрос на репетиторов

С началом нового учебного года запрос на услуги репетиторов в России вырос на 18%.

Математика, обучение, учеба
Математика, обучение, учеба
СС0

При этом, предложение этих услуг выросло на 31% по сравнению с сентябрем прошлого года, следует из результатов исследования аналитиков сервиса «Авито Услуги».

Репетиторов ищут преимущественно взрослые для того, чтобы подготовить своих старшеклассников к ЕГЭ и подтянуть один или несколько школьных предметов.

Самый популярный среди них — математика. «Спрос» на этот предмет составляет 35% от общего.

На втором месте — русский язык, который тоже считается обязательным ЕГЭ для выпускников, пишет «Росбалт». На третьем и четвертом местах — обществознание и английский язык.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт труда составил список из десяти самых востребованных профессий. Лидерство у продавцов-кассиров.

Вторую сточку заняла профессия повара, а третью — педагог профобучения и переобразования.

Также в перечень вошли юристы, специалисты по закупкам, социальные работники, а также медсестры и репетиторы.

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