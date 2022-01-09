В России вновь изменили ЕГЭ и предупредили родителей

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ).

«Можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года. Так что, дорогие родители, без паники», — пишет Российская газета.

Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились.

Абитуриентам также можно принести итоги ЕГЭ за прошедшие пять лет.

Подавать документы разрешается сразу в пять вузов , а количество направлений каждый вуз определяет сам — не больше 10.

а количество направлений каждый вуз определяет сам — не больше 10. Отправить документы можно дистанционно , по почте и лично.

по почте и лично. Зачисление будет проходить в одну волну.

Медицинская справка не нужна , но есть несколько специальностей , где проходить медосмотр все же придется.

ЕГЭ в условиях пандемии. пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате. Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты.

Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, сообщает «Рамблер».