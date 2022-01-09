В России вновь изменили ЕГЭ и предупредили родителей

«Можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года. Так что, дорогие родители, без паники», — пишет Российская газета.
Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились.
- Абитуриентам также можно принести итоги ЕГЭ за прошедшие пять лет.
- Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам — не больше 10.
- Отправить документы можно дистанционно, по почте и лично.
- Зачисление будет проходить в одну волну.
- Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется.
Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате. Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты.
Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, сообщает «Рамблер».