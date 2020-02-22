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Образование

В российских школах начнут изучать искусственный интеллект

Минпросвещения РФ включит изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школьную программу к 2021 году, следует из проекта дорожной карты развития ИИ в России, сообщают РИА Новости.

Интернет. Сеть. Программирование.
Интернет. Сеть. Программирование.
СС0

Согласно проекту, в 2021 году учебные модули «Искусственный интеллект» включат в составе образовательных программ в 1% общеобразовательных организаций. К 2024 году ИИ будут изучать уже в половине российских школ.

Ожидается, что с 2021 года во всех субъектах РФ будет проводиться ежегодная всероссийская олимпиада по ИИ. Она даст преимущества при поступлении в вузы.

Также предстоит повысить квалификацию по ИИ более чем 15 тысяч педагогов в очно-заочном формате. Мероприятия будут проводиться в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».

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