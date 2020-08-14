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15 августа
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Образование

В российских школах отменят все массовые мероприятия до конца года

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 до 1 января 2021 года массовые мероприятия в школах проводиться не будут, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

День знаний в школе №130.
День знаний в школе №130.
Михаил Хаустов

«Понятно, что до 1 января не будет массовых мероприятий, определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что школьные линейки пройдут с учетом требований Роспотребнадзора — в каждом конкретном населенном пункте, районе или школе. В Москве, например, линейки уже отменены. Как проведут День Знаний в Алтайском крае — пока неизвестно.

Обучение в новом учебном году во всех российских школах начнется в традиционной очной форме.

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