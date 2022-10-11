11 октября
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Образование

В российских вузах начнут усиленно изучать отечественную историю

В российских вузах начнут углубленно изучать историю России, и появится обязательный минимум по ее освоению. Соответствующий приказ утвердило Минобрнауки, пишет РИА Новости.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Усиленно изучать отечественную историю будут студенты бакалавривата и специалитета. Это относится ко всем специальностям и направлениям подготовки.

По новому указу, история России станет обязательной. Ее планируют преподавать в объеме не менее 144 часов и 4 зачетных единиц.

«При этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения — не менее 40%", — уточняет издание.

В министерстве отметили, что усиленное изучение отечественной истории позволит противодействовать ее фальсификации, а также сформирует у студентов чувство патриотизма и ответственности за судьбу страны.

Ранее президент Владимир Путин назвал тщетными попытки «отменить Россию».

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