В российских вузах появится новая интересная специальность

Она уточнила, что сегодня во многих странах уже запущены магистратуры со специализацией по направлению «футуролог» (Future Studies). На этих программах готовят специалистов, которые профессионально работают с будущим: умеют выстраивать долгосрочные стратегии развития и оценивать перспективность проектов, технологий и феноменов.
По ее мнению, соответствующий образовательный стандарт появится и в России, поскольку востребованность таких специалистов со стороны бизнеса, системы образования, органов госуправления активно растет.
«Специалисты будут отслеживать появление новых тенденций в разных отраслях экономики, общественной жизни, политике и культуре, составлять отчеты о влиянии новых тенденций на потребности клиентов. Постепенно умение работать с образами будущего станет универсальным навыком любых управленцев», — отметила эксперт.
Яныкина уверена, что навыки понадобятся, в первую очередь, тем специалистам, которые напрямую или опосредованно работают с будущим: директорам по развитию для работы со сценариями будущего компании, инженерам для проектирования нового решения, ученым для формирования видения новых сфер, отраслей, рынков.
Как добавили в университете, обучение региональных вузовских команд, планирующих в перспективе запускать магистратуры по таким направлениям, уже стартовало на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121», проходящем в Великом Новгороде.