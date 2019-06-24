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Образование

В российских вузах сокращают число бюджетных мест

Число бюджетных мест в российских высших учебных заведениях сократится на 17% к 2024 году по сравнению с текущим годом, сообщают «Известия».

Лекция. Обучение.
Лекция. Обучение.
СС0

Из доклада кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования следует, что количество бюджетных мест в 2020 году сократится на 2% по сравнению с уровнем нынешнего года. Далее этот показатель будет падать на 4% ежегодно и к 2024 году достигнет 432,2 тыс. (518,4 тыс. в 2019 году).

При этом, по расчетам правительства, число абитуриентов вырастет к этому времени на 15% (с 713,8 тыс. в 2019 году до 823,8 тыс. в 2024 году). Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4, пишет bfm.ru.

Увеличение числа абитуриентов связано с ростом количества поступающих в российские вузы иностранцев, утверждает газета.

Причины прогнозируемого изменения числа бюджетных мест в вузах в докладе не указаны.

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