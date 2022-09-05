5 сентября
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Образование

В российском регионе школьникам разрешили остаться дома из-за супертайфуна

Для школьников Владивостока ввели свободное посещение из-за тайфуна, при этом пропуски занятий не будут считаться прогулами.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

В школах и детских садах Владивостока с 5 по 7 сентября ввели свободное посещение образовательных учреждений из-за супертайфуна «Хинамнор», сообщает РИА Новости.

Специалисты из администрации города отмечают, общее количество осадков может составить до 122 мм с сильным дождем и порывами ветра.

Жителей и гостей города Владивостока просят соблюдать осторожность и по возможности отказаться от поездок, а также избегать низменных участков и открытых местностей.

По информации синоптиков, тайфун прекратится 7 сентября.

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