В российском регионе школьникам разрешили остаться дома из-за супертайфуна

Для школьников Владивостока ввели свободное посещение из-за тайфуна, при этом пропуски занятий не будут считаться прогулами.

В школах и детских садах Владивостока с 5 по 7 сентября ввели свободное посещение образовательных учреждений из-за супертайфуна «Хинамнор», сообщает РИА Новости.

Специалисты из администрации города отмечают, общее количество осадков может составить до 122 мм с сильным дождем и порывами ветра.

Жителей и гостей города Владивостока просят соблюдать осторожность и по возможности отказаться от поездок, а также избегать низменных участков и открытых местностей.

По информации синоптиков, тайфун прекратится 7 сентября.