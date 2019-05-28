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28 мая
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Образование

«Нигде не скрыться». В российской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

В Пензенской области случился скандал во время сдачи ЕГЭ в школе города Заречного, пишет «Российская газета». Родители утверждают, что для того, чтобы выпускники не списывали, в кабинках туалетов сняли двери.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

Скандал разгорелся в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии. Возмущенные родители заявили, что над их детьми издеваются, лишая законной возможности уединиться в туалетной комнате. По их мнению, тем самым нарушается регламент проведения экзамена, не говоря уже о неприкосновенности личной жизни. Вместо доброжелательной обстановки в пунктах сдачи ЕГЭ — нервное напряжение. Даже в туалете не скрыться", — обсуждают произошедшее местные жители.

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

«С 24 мая в школе № 226 проводился плановый ремонт дверей в кабинках туалетов. На время ремонта двери снимаются, а после восстановления испорченного крепежа устанавливаются на прежнее место. 27 мая 2019 года были отремонтированы санитарные комнаты третьего и четвертого этажей. 28 мая проведен ремонт дверей на первом и втором этажах. Во время ремонта при проведении экзамена для девочек были открыты отдельные санитарные комнаты, которые используются в учебное время для персонала, — приводит РГ слова исполняющей обязанности начальника департамента образования города Заречный Надежда Осипова.

Чиновники от образования заверили, что администрация школы делает все возможное для обеспечения комфорта выпускников при проведении экзаменов.

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