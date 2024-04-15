15 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

В российскую школьную программу по физкультуре добавят гольф

В Министерстве просвещения уверены, что гольф развивает в детях патриотизм, сообщает "Газета.ру".

Спортзал.
Спортзал.
Открытые источники в Интернете (СС0)

На уроках физкультуры в младших классах введут новые модули, среди которых есть компьютерный спорт, чир-спорт, биатлон и гольф.

В ведомстве отметили, что гольф — эффективное средство физического воспитания.

Также составители приказа отметили, что этот вид спорта дисциплинирует, учит владеть собой в стрессовых ситуациях и уважать соперников.

Нововведения появятся с 1 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что учителей будут защищать от оскорблений в Алтайском крае.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость