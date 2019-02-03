Родители учеников рубцовской школы боятся, что на детей упадет карниз или кирпич

Глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман заявил, что в казне города нет денег на ремонт Кадетской школы № 2, сообщил портал «вРубцовске.ру». Со здания уже полгода осыпается штукатурка, родители опасаются, что на детей может упасть кусок кирпича или карниза.

Фельдман сказал, что школу отремонтируют, как только появятся средства. Когда это произойдет, он не уточнил. Родители учеников школы начали бить тревогу еще в августе прошлого года. С тех пор ремонт так и не сделали, поэтому журналисты и решили поинтересоваться планами муниципальных властей на этот счет.

Глава администрации заверил, что детям ничего не угрожает, так как состояние здания под контролем. По его словам, специалисты полностью обследовали фасад, простучали штукатурку, где она была вздутая — отбили, где крепко держится — пока трогать не стали.

Примерную стоимость ремонта уже оценили, а что конкретно будет сделано, пока обсуждается. «Возможно, здание будет оштукатурено по-новому, а возможно, мы уберем всю штукатурку и покрасим кирпич», — пояснил Фельдман.

Галина Мерс,

директор Кадетской школы № 2 в Рубцовске:

— Вообще, дешевле, конечно ободрать всю штукатурку и покрасить кирпич. Разница составляет порядка 2 млн рублей. Но пока, я вас уверяю, безопасность детей гарантируется. Мы ежемесячно вызываем вышку и проверяем состояние штукатурки. Если что-то, где-то вздулось, отбиваем.

В Рубцовске подобные проблемы со штукатуркой имеются еще в двух школах.