В самом густонаселенном районе Барнаула построят еще одну школу

В квартале 2023 Индустриального района построят трехэтажную школу на 550 учеников. Чиновники заказали проект здания учебного учреждения. Это следует из материалов сайта госзакупок.
Начальная цена контракта для проектировщика – 3,7 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Барнаула.
Участок строительства ориентировочно займет 2,9 тыс. га на адресу ул. Шумакова, 78. Он находится в центре квартала, между улицей Власихинской и Южным Власихинским проездом.
Предполагаемый срок строительства – 2018-2019 годы. На первом этапе будет построено здание самой школы, на втором – бассейн. Победитель аукциона на проектирвоание станет известен 7 января 2018 года.
В 2018 году в Индустриальном районе власти обещают открыть сразу две новые школы – в микрорайонах 2008 и 2006а. До 2025 года в краевой столице построят 11 новых школ, а всего по краю — 28, заявил летом 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин.
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