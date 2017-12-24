В самом густонаселенном районе Барнаула построят еще одну школу

Начальная цена контракта для проектировщика – 3,7 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Барнаула.

Участок строительства ориентировочно займет 2,9 тыс. га на адресу ул. Шумакова, 78. Он находится в центре квартала, между улицей Власихинской и Южным Власихинским проездом.

Предполагаемый срок строительства – 2018-2019 годы. На первом этапе будет построено здание самой школы, на втором – бассейн. Победитель аукциона на проектирвоание станет известен 7 января 2018 года.

В 2018 году в Индустриальном районе власти обещают открыть сразу две новые школы – в микрорайонах 2008 и 2006а. До 2025 года в краевой столице построят 11 новых школ, а всего по краю — 28, заявил летом 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин.