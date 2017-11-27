Палата номер 14, или грустный вопрос поликлиник

Татьяна Кузьмина.

Ситуацию осложняет капитальный ремонт, который начался в сентябре этого года по губернаторской программе "80х80". Его планируют завершить в январе 2018-го. Главврач 14-й детской говорит, что катавасия должна закончиться в 2019 году, вместе со строительством новой взрослой поликлиники на Лазурной, 46. Но станет ли это панацеей — большой вопрос.

Эта колонка задумывалась в ином ключе, но конструктив уступил место тому, что слишком задевает за живое, эмоциям.

Если бы в Барнауле открыли клуб анонимных недовольных пациентов, мое приветственное слово звучало бы так: "Здравствуйте, меня зовут Татьяна, у меня двое детей и я в очередной раз прокляла все на свете, пока дождалась своей очереди к врачу".

Участником такого клуба мог бы стать каждый родитель, который хотя бы раз в жизни прошел квест "Покажи ребенка врачу". Квест состоит из нескольких этапов. 1. Запишись к врачу (дозвонись в регистратуру, займи очередь до 7 утра, успей "забить" свой талон в интернете). 2. Дождись приема. Нет никаких гарантий, что ты пройдешь вовремя, даже если у тебя на руках талон с указанием времени. 3. Попади на прием к кардиологу, лору, ортопеду (и другим узким специалистам, которых в два раза меньше, чем должно быть на такое количество детей).

Понятно, что перечисленные приключения не новость для пациентов и других детских поликлиник. Но наша — особый случай. Ее построили 25 лет назад, когда частота застройки части Индустриального района, располагающейся за улицей Попова, была такой же редкой, как старинный гребень моей бабушки. Кажется, никто не предполагал, что население решит массово мигрировать и выберет для этого именно кварталы, очерченные улицами Малахова, Власихинской, Павловским трактом (а сейчас уже и дальше).

Но ведь нашлись люди, которые начали возводить на этой окраине Барнаула новые микрорайоны. Неужели нельзя было сделать так, чтобы на карте города вместе с очередным кварталом появились детсады, школы, поликлиники?

Тогда бы, возможно, в очередях не сидели разгневанные мамы со своими чадами, не разносили в пух и прах главврача и всю систему. Не писали бы гневные письма в минздрав, не перемывали кости докторам, которые работают в два раза больше положенного. Часто вспоминаю уставшие глаза нашего участкового педиатра, которая внимательно осматривала моих детей в семь вечера, когда смена давно закончилась, а пациенты в коридоре — еще нет.

Есть шанс, что после сдачи в эксплуатацию новой поликлиники на Лазурной ситуация улучшится. Предполагается, что туда переедут "взрослые" отделения, а освободившиеся кабинеты займут те самые недостающие специалисты.

Но "хеппи-энд" под вопросом, потому что дома в районе по-прежнему растут как грибы.