В школах Алтайского края из-за коронавируса перенесли каникулы

Алтайские школы уйдут на каникулы с 20 марта, сообщили в министерстве образования края. Это одна из мер профилактики коронавируса.

До начала и после завершения каникул родители вправе самостоятельно определить, отправлять ребенка в школу или нет. Достаточно уведомить руководство школы — и детям обеспечат дистанционное обучение.

Переход на дистанционные формы обучения еще находится в стадии обсуждения, подчеркнули в министерстве. Пока руководителям образовательных организаций рекомендовали усилить меры профилактики.

«Во всех дошкольных и школьных учреждениях, колледжах и вузах усилены меры профилактики и дезинфекции учреждений. За ним остается право индивидуально принимать решение о переходе на дистанционное обучение. Введение дистанционного обучения по всему краю будет зависеть от степени распространения коронавируса и готовности образовательных организаций», — отмечают в ведомстве.

На данный момент в крае нет заболевших коронавирусом.