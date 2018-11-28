В школах Алтайского края вводят «виртуальные» уроки ОБЖ

В качестве пособия выступит настольная игра с элементами дополненной реальности «Формула безопасности». В ней есть три раздела: для детей дошкольного возраста, учащихся с 6 до 12 лет и старшеклассников. В каждом из них бумажные карточки с заданиями о правилах оказания первой помощи, поведении в чрезвычайной ситуации, общения с незнакомцами на улице. После обсуждения ситуации ученики могут проверить себя: при наведении камеры смартфона на игровую карточку на экране начнётся показ видеоролика, — пишут «Вести22».

Игру уже начали внедрять на уроках ОБЖ в школах края, повышение квалификации прошли 800 педагогов. В классах появились тренажеры для оказания первой помощи, лазерный тир и инвентарь.

Начальник главного управления МЧС РФ по региону Игорь Лисин рассказал журналистам, что этот проект уникален даже в масштабах страны. «Подобного опыта цифровизации учебного процесса по дисциплине ОБЖ нет пока нигде. Здесь не нужно печатать учебников и брошюр, он дистанционный. Вся информация есть на сайте главного управления МЧС по Алтайскому краю, и учитель любой сельской школы может ее распечатать и проводить обучение», — объяснил Лисин. По его словам, такая игровая методика реализуется только в Алтайском крае, но МЧС ею заинтересовалось и будет рекомендовать в других регионах.