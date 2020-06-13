В школах Новосибирска проводят дезинфекцию перед сдачей ЕГЭ

Все работы выполняет региональное МЧС. В Новосибирске спасатели обработают 52 школы, по области — еще шесть.
Обработка школ проводится снаружи и изнутри. В классах обрабатываются парты, доски, стеллажи, двери в кабинеты и т.д.
Сдача ЕГЭ будет проходить только в обработанных помещениях, подчеркнули в областном министерстве образования.
При этом учителям уже выдали термометры и средства индивидуальной защиты.
Первый ЕГЭ в Новосибирске назначен на 3 июля. В Алтайском крае об аналогичных мероприятиях в школах пока ничего не сообщается.