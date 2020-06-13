В школах Новосибирска проводят дезинфекцию перед сдачей ЕГЭ

В Новосибирске школьные классы начали обрабатывать перекисю водорода, а дворы — хлором. Так проводится дезинфекция от коронавирусной инфекции перед ЕГЭ. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Обработка школ от коронавируса в Новосибирске.

Все работы выполняет региональное МЧС. В Новосибирске спасатели обработают 52 школы, по области — еще шесть.

Обработка школ проводится снаружи и изнутри. В классах обрабатываются парты, доски, стеллажи, двери в кабинеты и т.д.

Сдача ЕГЭ будет проходить только в обработанных помещениях, подчеркнули в областном министерстве образования.

При этом учителям уже выдали термометры и средства индивидуальной защиты.

Первый ЕГЭ в Новосибирске назначен на 3 июля. В Алтайском крае об аналогичных мероприятиях в школах пока ничего не сообщается.