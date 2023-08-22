Тему беспилотников включили в школьную программу

Программу курса начальной военной подготовки опубликовали на сайте Минпросвещения РФ.
Ранее в новых учебниках по истории России полностью переписали несколько последних десятилетий.
Старшеклассники будут изучать способы применения дронов в рамках курса начальной военной подготовки.
Программу курса начальной военной подготовки опубликовали на сайте Минпросвещения РФ.
Ранее в новых учебниках по истории России полностью переписали несколько последних десятилетий.
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