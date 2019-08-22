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Образование

В школьную программу введут уроки по FIFA и Dota 2

Институт развития интернета предложил ввести в школах киберспортивные дисциплины, такие как Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame, сообщает РБК.

Компьютерная игра.
Компьютерная игра.
CC0

Эксперты отметили, что в мире ежегодно проводятся киберспортивные турниры и крупные чемпионаты по этим играм.

«Это должны быть занятия наполненные смыслом, позволяющие развивать навыки, необходимые в будущей взрослой жизни — стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения, командная работа», — отмечает гендиректор ИРИ Сергей Петров.

Среди предложенных имеются игры различных жанров: стратегии, онлайн-арены сражений, карточные игры, симуляторы — футбольные и танковые. При этом из представленного списка две игры к турнирам отношения не имеют — это Minecraft и CodinGame. Первая представляет из себя строительный симулятор, а вторая является платформой для изучения программирования в игровой форме.

Важным критерием для отбора игр стало возрастное ограничение 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности.

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