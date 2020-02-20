В Сибири открыли школу, которую начали строить сразу после распада СССР

Депутаты Госдумы и глава Иркутской области 19 февраля открыли школу в Ангарске, строительство которой продолжалось почти 30 лет, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Стройка гимназии началась в 1992 году. А задумана она была и того раньше — фактически при СССР, которым руководил Михаил Горбачев.

Городские чиновники назвали открытие учебного заведения — событием «историческим». Строительство затянулось из-за отсутствия финансирования, отмечают на сайте Ангарска.

Сначала на реализацию проекта не хватило средств, а после его пришлось несколько раз менять, так как за 30 лет в стране изменились требования пожарной и сейсмической безопасности.

Как рассказал депутат Госдумы Алексей Красноштанов, завершение строительства было сложной и практически невыполнимой задачей.

«Почти 30 лет строилась эта школа. Последние три года я видел, с каким трудом далось мэру Ангарского округа Сергею Петрову возрождение этого строительства. Спасибо большое строителям за труд! Они сделали невозможное! Сегодня, придя в школу, я по-хорошему позавидовал ребятам», — отметил на открытии народный избранник.

Жители Ангарска, наблюдавшие за строительством школы 28 лет, называли стройку позором.

К властям города и региона регулярно поступали требования завершить социально важное строительство или хотя бы законсервировать его так, как того требуют нормы безопасности.