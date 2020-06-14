В сибирской сельхозакадемии девушки массово пошли обучаться на трактористок

Необычную группу оценил глава региона Сергей Цивилев, который специально приехал посмотреть агропарк вуза.

«Уверен, в представлении многих трактора и хрупкие девушки — вещи несовместимые. Руководитель академии заверила: эти стереотипы давно в прошлом. Сейчас в распоряжении наших хозяйств современная техника, управлять которой не сложнее, чем автомобилем», — написал он после посещения в своем блоге ВКонтакте.

Губернатор также рассказал, что он проехался на тракторе вместе со студенткой второго курса: «Увидел бы её в жизни, ни за чтобы не поверил, что эта девушка — тракторист», — поделился впечатлениями Цивилев.

И.о. ректора Кузбасской сельхозакадемии Екатерина Ижмулкина пояснила, что всё чаще от фермеров поступают запросы на обучение именно специалистов-девушек. Они объясняют это их дисциплинированностью и ответственностью.

Обучаются вождению девушки на тракторе «Кировец-525» стоимостью около 6,5 млн рублей. Он оснащенный автоматизированной системой управления. Управлять новой техникой не сложнее, чем компьютером, заявляют в вузе.