В сибирской школе кабинет для учителей сделали в бывшем туалете

В школе Красноярского края кабинет для учителей сделали в бывшем туалете. Часть школы находится в аварийном состоянии, и другого места просто нет, сообщает tvk6.ru.

Сколько времени учителя работают в таких условиях, в администрации журналистам не сообщили. Школа находится в аварийном состоянии с ноября 2019 года. Из-за того, что кирпичные стены в учреждении сделаны без гидроизоляции, конструкции здания начали разрушаться.

В этой школе получал аттестат губернатор Красноярского края Александр Усс.

Экспертиза здания должна закончиться в первом квартале 2020 года. После этого либо начнется капитальный ремонт учебного заведения, либо в городе построят новую школу.