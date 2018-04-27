Образование

В СибУПК можно получить образование, не выходя из дома

Сегодня, 10:20.
Образование

Сибирский университет потребительской кооперации (Торговый) объявляет набор на 2018-2019 учебный год на заочную форму обучения с применением дистанционных технологий:

  • Менеджмент
  • Экономика
  • Юриспруденция*
  • Психолого-педагогическое образование
  • Туризм
  • Гостиничное дело
  • Сервис
  • Торговое дело
  • Реклама и связь с общественностью
В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома.
В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома. Фото : архив СибУПК.

Благодаря новым технологиям студенты могут виртуально присутствовать на лекциях, проводимых в формате вебинаров. Большая часть учебного материала, задания и методические пособия будут доступны в личном кабинете. Неважно, в каком городе или стране вы находитесь, главное, чтобы у вас был компьютер и доступ в интернет.

Плюсы дистанционного обучения уже оценили студенты, которые работают и не могут посещать занятия. Они виртуально присутствуют на лекциях в свои выходные. Важно отметить, что у всех студентов есть возможность задать вопросы преподавателям и получить дополнительную информацию.

В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома.
В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома.
В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома.
В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома.
В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома.
В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома.
В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома.
В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома.

Новые технологии делают учебу доступной для всех, а благодаря индивидуальному подходу к каждому, дистанционное образование не отличается от обычного.

Стоимость обучения – от 40 000 руб. в год.** Студентам очной и заочной формы обучения предоставляется скидка на обучение в размере 20% от стоимости первого года учебы (выпускникам учебных заведений партнеров).

Кроме того, повысить свою квалификацию и углубить знания могут студенты-выпускники бакалавриата. Для них открыт набор в магистратуру. На очной форме срок обучения — 2 года, на очно-заочной и заочной форме — 2 года 6 месяцев.

Подробнее о поступлении вы можете узнать в приемной комиссии СибУПК:

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 38
В Барнауле: (385-2) 57-16-50 или 8 (929) 397-16-50 (viber, whatsupp)
Е-mail:d_select@sibupk.nsk.su

* Очно-заочная форма. **Информация действительна на момент публикации

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