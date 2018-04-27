В СибУПК можно получить образование, не выходя из дома

Благодаря новым технологиям студенты могут виртуально присутствовать на лекциях, проводимых в формате вебинаров. Большая часть учебного материала, задания и методические пособия будут доступны в личном кабинете. Неважно, в каком городе или стране вы находитесь, главное, чтобы у вас был компьютер и доступ в интернет.

Плюсы дистанционного обучения уже оценили студенты, которые работают и не могут посещать занятия. Они виртуально присутствуют на лекциях в свои выходные. Важно отметить, что у всех студентов есть возможность задать вопросы преподавателям и получить дополнительную информацию.

Новые технологии делают учебу доступной для всех, а благодаря индивидуальному подходу к каждому, дистанционное образование не отличается от обычного.

Стоимость обучения – от 40 000 руб. в год.** Студентам очной и заочной формы обучения предоставляется скидка на обучение в размере 20% от стоимости первого года учебы (выпускникам учебных заведений партнеров).

Кроме того, повысить свою квалификацию и углубить знания могут студенты-выпускники бакалавриата. Для них открыт набор в магистратуру. На очной форме срок обучения — 2 года, на очно-заочной и заочной форме — 2 года 6 месяцев.

Подробнее о поступлении вы можете узнать в приемной комиссии СибУПК: Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 38

В Барнауле: (385-2) 57-16-50 или 8 (929) 397-16-50 (viber, whatsupp)

Е-mail:d_select@sibupk.nsk.su

* Очно-заочная форма. **Информация действительна на момент публикации