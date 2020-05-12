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13 мая
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Образование

В Совфеде прокомментировали идею перенести начало учебного года на поздний срок

В правительстве сейчас делают все, чтобы учебный год для школьников начался вовремя, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Школа. Заринский район.
Школа. Заринский район.
Анна Зайкова.

Так она прокомментировала предложение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы продлить летние каникулы школьникам.

«Если сейчас настраиваться на 1 октября, то значит, мы априори полагаем, что ситуация будет ухудшаться, что будет больше заболевших», — цитирует Гумерову телеканал «Москва 24».

По ее мнению, о нормальном открытии учебного года мечтают и родители, и дети, и учителя.

В Госдуме считают, что делать какие-либо выводы по данному поводу стоит только после официального выступления министра просвещения Сергея Кравцова, пишет News.ru.

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