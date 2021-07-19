В спортивном зале барнаульского вуза появилась кардиозона

В Алтайском филиале РАНХиГС делают все, чтобы студенты чувствовали себя комфортно и имели возможность не только получать знания, но и заниматься спортом, укреплять здоровье. На днях спортзал учебного заведения пополнился тремя беговыми дорожками и пятью велотренажерами.

Главной задачей Академии было оснастить тренажерный зал качественным и современным оборудованием, поэтому выбор пал на тренажеры швейцарской фирмы Svensson Industrial Armortech. Эти тренажеры — одни из лучших на сегодняшний день. Их устанавливают в дорогих фитнес-клубах с высокой проходимостью.

Беговые дорожки выполнены в стиле индустриального хайтека, а собраны из лучших деталей, которые в принципе существуют на рынке — от двигателя до телеметрического приемника частоты пульса. Тренажеры подходят для использования в режиме 24×7. Амортизационная платформа оказывает минимальную ударную нагрузку на колени, стопы и позвоночник.

Тренажеры Фото из архива Алтайского филиала РАНХиГС.

Дорожка оснащена компьютером с LED-дисплеями, в который встроен высокоточный беспроводной телеметрический приемник для точного определения пульса. Также разнообразить тренировку поможет мультимедийная составляющая — есть возможность проигрывать аудиофайлы с разных носителей.

Тренажеры Фото из архива Алтайского филиала РАНХиГС.

Той же марки появились в зале и велотренажеры с дисплеем профессионального уровня. Студенты могут выбрать одну из 12 программ, рассчитанных на снижение веса, тренировку выносливости, скоростных качеств, реабилитацию и т.д. К числу главных особенностей этого тренажера относится индукционный тормоз (за счет магнитного поля). Его общая надежность системы гораздо выше, ход тренажера гораздо плавнее, а уровень шума ниже.

Тренажеры Фото из архива Алтайского филиала РАНХиГС.

Мы специально искали качественные тренажеры, потому что занятия идут целый день и необходимо оборудование, которое выдержит длительные нагрузки. Очень рады, что можно будет проводить более эффективные тренировки для студентов, — говорит Наталья Молчкова, старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС.

Отметим, что в спортзале новое не только спортивное оборудование, но и пол. Теперь он с резиновым покрытием EcoStep Fitness: у него хорошая амортизация, сцепление с подошвой. Он хорошо поглощает шум и вибрации, отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к большим нагрузкам.

Кардио и силовые тренажеры расположены в спортзале таким образом, что спортсмены не будут мешать друг другу во время общей тренировки. Надеемся, что обновленный спортивный зал Академии вдохновит студентов на новые победы и достижения!