В Татьянин день в АлтГУ студентов угостили пряничной зачеткой и сбитнем

Сегодня, 24 января, в преддверии Татьяниного дня, в Алтайском государственном университете отметили День российского студенчества.

Для опорного вуза Алтайского края стало уже доброй традицией в начале второго учебного семестра организовывать большое торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику учащихся высших учебных заведений.

Так, сегодня в фойе концертного зала АлтГУ собралось несколько сотен студентов и преподавателей не только Алтайского госуниверситета, но и представителей вузов и ссузов со всего Алтайского края и Республики Алтай, ставших участниками VI Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая, завершившего сегодня работу в опорном вузе региона.

По сложившейся традиции мероприятие началось с приветствия от главной виновницы торжества — основательницы первого российского университета императрицы Елизаветы Петровны, которая зачитала исторический документ — Указ об учреждении Московского университета. Именно дата его подписания — 12 (25) января 1755 года — со временем утвердилась как профессиональный праздник всех студентов нашей страны.

Далее с Днем российского студенчества участников праздника в АлтГУ поздравил председатель комитета по делам молодежи администрации г. Барнаула Владимир Викторович Гудков, передавший слова напутствия и пожелания от первого заместителя главы администрации города Барнаула, руководителя аппарата Вячеслава Генриховича Франка.

Со знаменательным днем гостей праздника поздравила и лучшая Татьяна опорного Алтайского государственного университета — студентка 4-го курса Юридического института Татьяна Крапивкина — призер Всероссийской олимпиады по гражданскому праву 2019 года и победитель Международного конкурса по гражданскому праву 2018 года. Она пожелала студентам быть открытыми для всего нового и постоянно стремиться к развитию.

Татьяна Крапивкина:

Желаю всем студентам легких билетов, успешно сдавать экзамены и помнить, что трудности существуют для того, чтобы их преодолевать и тем самым становиться сильнее и опытнее!

Пожалуй, любимой традицией празднования Татьяниного дня в АлтГУ стало угощение горячим сбитнем и пряничной «Счастливой зачеткой». В этом году она была немного изменена. Полутораметровый медовый пряник был сделан в форме открытой зачетной книжки, на которой свою подпись поставил ректор АлтГУ Сергей Николаевич Бочаров, подтвердив тем самым, что эта зачетная книжка принесет удачу в учебе всем, кто ее попробует. И пока руководитель опорного вуза разрезал пряник, его помощники из студактива АлтГУ наливали всем горячий ароматный сбитень.

Завершилось мероприятие в опорном Алтайском госуниверситете «зачетным флешмобом», который организаторы Татьяниного дня в АлтГУ планируют показать в видеоклипе, посвященном прошедшему празднику.