Векторы развития образования в новом учебном году обсудили в Барнауле

В Барнауле состоялся городской педагогический совет. В его работе приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы города по социальной политике Александр Артемов, председатель комитета по образованию Андрей Муль и председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева. Участниками городского педсовета в режиме видеоконференции стали более 8 тысяч работников образовательных организаций города: педагоги школ, учреждений дополнительного образования, воспитатели детских садов.

Глава города Вячеслав Франк поздравил всех педагогов с началом нового учебного года. Он напомнил, что сегодня в системе образования города всё внимание акцентируется на реализации национальных проектов, указов Президента РФ, Губернатора Алтайского края.

«В городе разработана система мер, направленных на создание новых дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Так, с 2016 года за счет городского бюджета в школах создано более шести тысяч дополнительных мест, в том числе в 2022 году — 630. Важными сегодня являются вопросы строительства школ и пристроев к зданиям образовательных организаций. В настоящее время в городе строятся школа в микрорайоне „Спутник“ на 550 учащихся и пристройка к зданию школы № 98 в с. Власиха на 400 учащихся. Работы планируют завершить в следующем году. В Индустриальном районе в рамках госпрограммы „Развитие образования в Алтайском крае“, национального проекта „Образование“ запланировано строительство 4 школ на 550 учащихся каждая в кварталах 2009, 2009а, 2010, 2011 и одна школа на 1100 учащихся в квартале 2033. Получено положительное заключение госэкспертизы по всем объектам, решаются вопросы финансирования. Получено положительное заключение по пристрою к зданию Лицея № 121 (вместимостью 325 учащихся). Кроме этого, ведутся проектные работы по четырем школам в кварталах 2011/2, 2012, 2032 и 2036. Срок окончания проектных работ — декабрь 2022 года», — сообщил он.

Городской педагогический совет. Фото Андрея Чурилова , газета «Вечерний Барнаул».

Вячеслав Франк подчеркнул, что реализация этих проектов позволит ввести в эксплуатацию 9 школ и увеличить количество мест в общеобразовательных организациях на 8300, что обеспечит всех детей, проживающих в микрорайонах новостроек, местами для зачисления в школы по месту их проживания.

Глава города напомнил, что в 2021 году бюджет образования составил 9,8 млрд. рублей. В 2022 году финансовые вложения в систему образования увеличены более чем на 2 млрд. рублей и составляют порядка 12 млрд. рублей что составляет около 50% от общего городского бюджета.

Кроме этого, в 2022 году из городского бюджета выделено дополнительно около 222 млн рублей на решение вопросов безопасности, проведение капитального ремонта образовательных организаций, спортивных объектов, оснащение учреждений образования современным оборудованием, организацию подвоза обучающихся, в том числе приобретение трех автобусов. На создание безопасного пространства в образовательных организациях в предусмотрено порядка 75 млн рублей, на организацию охраны школ, выполнение мероприятий по противопожарной безопасности — более 50 млн рублей.

Городской педагогический совет. Фото Андрея Чурилова , газета «Вечерний Барнаул».

«За последнее время значительно изменились требования к внешнему облику и внутренней составляющей образовательных организаций. Понимая, что сегодня наши школы, детские сады и учреждения дополнительного образования нуждаются в модернизации на проведение капитального и текущего ремонта помещений, входных групп, замену ограждения, оконных блоков, благоустройство территории в летний период 2022 года выделено дополнительно порядка 92 млн рублей. Также был запущен федеральный проект „Модернизация школьных систем образования“, благодаря которому в 7 школах города завершается капитальный ремонт, закуплено современное оборудование. На эти цели было выделено 426 млн рублей. На ремонт столовых, приобретение технологического оборудования выделено порядка 25 млн рублей на обеспечение учебниками — 8,5 млн рублей» — отметил глава города.

Вячеслав Франк особо подчеркнул, что ключевой фигурой образования остается педагог. «Именно к учителю, воспитателю в условиях модернизации отрасли предъявляются высокие требования. В текущем году администрация города изыскала возможность выделить дополнительно финансовые средства на увеличение премиального фонда по итогам проведения всероссийских конкурсов „Учитель года“ и „Воспитатель года“. Победителю и призерам конкурсов были выплачены премии в размере 100, 50 и 30 тыс. рублей соответственно. На поддержку молодых педагогов предусмотрена единовременная выплата из средств городского бюджета в размере 30 тыс. рублей». Глава города пожелал педагогам новых успехов и достижений, здоровья и профессионального роста.

Председатель комитета по социальной политике Марина Понкрашова поздравила педагогов с началом нового учебного года, отметив, что «бюджет города социально ориентированный и большая его часть уходит на сферу образования».

Городской педагогический совет. Фото Андрея Чурилова , газета «Вечерний Барнаул».

«И мы видим результаты этого большого коллективного труда, результаты работы команды: школы преображаются, появляется новая комфортная образовательная среда. Сделано действительно очень много: модернизация по федеральному проекту семи школ города, открытие которых мы ждем с наступлением нового учебного года, также контролируется депутатским корпусом, общественными организациями нашего города, поэтому это наша совместная работа. Но акцент хочется сделать на вас, уважаемые педагоги, потому что ни одна современная техника не будет работать без учителя, воспитателя, психолога, социального педагога. Вы — душа своих образовательных организаций. Хочется пожелать вам творческих успехов. здоровья, терпения, быть единой командой со своими учениками и их родителями. Особенно хочется обратиться к молодым педагогам — вы очень нужны в школах нашего города. Очень нужны детям. Не бойтесь трудностей — они бывают на любом рабочем месте, любой профессии. У вас очень важная миссия — миссия человека, которого ждут с горящими глазами и открытыми сердцами. Вам особенно хочется пожелать терпения. Поддержка со стороны администрации города, со стороны депутатского корпуса всегда будет. Вместе мы можем добиться еще больших результатов», — подчеркнула она.

В ходе педсовета были подведены итоги деятельности муниципальной системы образования за 2021/2022 год и определены задачи и направления развития на предстоящий учебный год. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Андрей Муль.

Городской педагогический совет. Фото Андрея Чурилова , газета «Вечерний Барнаул».

Он напомнил, что с 1 сентября во всех школах города вводится традиция поднятия государственного флага и исполнение гимна: «С 1 сентября еженедельно по понедельникам во всех школах будет проходить церемония поднятия Государственного флага и исполнение гимна России. В каждой школе появится должность Советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Эта работа проводится в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ».

По словам Андрея Муля: «1 сентября в школы придут около 90 тысяч учеников, из них более 10 тысяч — это первоклассники. 100 молодых учителей приступят к своей профессиональной деятельности в этом году. Для них предусмотрены меры поддержки из городского бюджета».

Он также ответил, что в рамках регионального проекта «Современная школа» в городе проведена работа по открытию центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в пяти школах, расположенных в пригородных поселках города. В каждой из них с 1 сентября заработают современные кабинеты физики химии и биологии.

Источник: barnaul.org