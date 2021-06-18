VIII Региональный фестиваль актерской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь» им. В.С. Золотухина.

21 июня 2021 года в с. Быстрый Исток Алтайского края на базе многофункционального культурного центра будет проходить второй этап и закрытие VIII Регионального фестиваля актерской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь» им. В.С. Золотухина, приуроченного к 80-летию актера, режиссера и писателя.

Организатором фестиваля, который поддержан грантом Губернатора Алтайского края в сфере культуры, является Алтайский государственный институт культуры, при содействии Министерства культуры Алтайского края и администрации Быстроистокского района Алтайского края. Автор идеи и руководитель проекта заслуженный работник культуры РФ, кандидат искусствоведения, профессор Елена Шангина.

VIII Региональный фестиваль актёрской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь» проходит в два этапа. Первый — состоялся в Алтайском государственном институте культуры в мае этого года. В нем принимали участие более 100 молодых исполнителей — школьники, студенты, участники творческих коллективов. На фестивале были представлены: имитации и пародии, зримая, авторская и актёрские песни.

Главными участниками второго этапа, который пройдет на родине Валерия Сергеевича, станут актеры театров Алтайского края. В этом году в жюри конкурса приглашен актер Московского театра им. А.C. Пушкина, наш земляк Антон Феоктистов.

Вечером жителей села Быстрый Исток и гостей фестиваля ждет большой праздничный концерт, в котором примут участие победители фестиваля и творческие коллективы Алтайского государственного института культуры — ансамбль народного танца «Сибирь (худ. руководитель, профессор Геннадий Молявко), ансамбль народной песни «Ладо» (худ. руководитель, доцент Ирина Соловьева). На площадке, перед культурным центром, студенты кафедры дизайна и архитектуры, под руководством педагога Натальи Акимовой проведут мастер-класс по живописи и напишут портреты местных жителей. После концерта, мероприятия продолжатся на открытой площадке, где все присутствующие зажгут свечи и погрузятся в воспоминания об артисте, кто-то вспомнит, как он строил церковь, как приезжал, кому-то помог, и зазвучат песни, которые Валерий Сергеевич любил, и пел их всегда проникновенно, эмоционально, незабываемо…

А 22 июня 2021 года, в День памяти и скорби, для земляков В.С. Золотухина выпускники кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК покажут свой дипломный спектакль по повести Бориса Васильева «А завтра была война…».

Торжественное открытие фестиваля состоится 21 июня 2021 г. в 12:00, гала-концерт — в 16:00.

Спектакль «А завтра была война…» — 22 июня в 12:00 в многофункциональном культурном центре с. Быстрый Исток, Быстористокского района, Алтайского края.

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