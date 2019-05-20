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Образование

Виктор Томенко отправил алтайских чиновников в школы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всем членам краевого правительства отправиться на последние звонки в школы, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев. Координировать чиновников будет министр образования и науки края Максим Костенко.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Торжественное окончание учебного года отметят во всех школах Алтайского края 25 мая. Раньше члены правительства массово на линейки не ходили.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Если в крае не было такой традиции, то с этого года мы ее заводим.

Сам губернатор вместе с Максимом Костенко посетят 25 мая детский технопарк «Кванториум 22» и линейку в Алтайском краевом педагогическом
лицее-интернате. Костенко также поучаствует в линейке гимназии № 45.

В 2019 году последний звонок прозвенит для более 12,5 тысяч выпускников 11-х классов.

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