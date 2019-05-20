Виктор Томенко отправил алтайских чиновников в школы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всем членам краевого правительства отправиться на последние звонки в школы, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев. Координировать чиновников будет министр образования и науки края Максим Костенко.

Торжественное окончание учебного года отметят во всех школах Алтайского края 25 мая. Раньше члены правительства массово на линейки не ходили.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Если в крае не было такой традиции, то с этого года мы ее заводим.

Сам губернатор вместе с Максимом Костенко посетят 25 мая детский технопарк «Кванториум 22» и линейку в Алтайском краевом педагогическом

лицее-интернате. Костенко также поучаствует в линейке гимназии № 45.

В 2019 году последний звонок прозвенит для более 12,5 тысяч выпускников 11-х классов.