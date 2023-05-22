Виктор Томенко прогулялся по Барнаулу с главой города

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в выходные прогулялся по Барнаулу вместе с главой города Вячеславом Франком и осмотрел места в центре, где идет благоустройство.

Первой точкой стал сквер на улице Приречной, где ведутся работы. Губернатору рассказали о планах реконструкции – в сквере появятся дорожки, велодорожка, будут высажены деревья.

Также губернатор и глава города прошли по набережной, где также планируется провести благоустройство. О планах реконструкции Центрального парка культуры и отдыха рассказала директор Вера Браженс. Она отметила, что комплексное благоустройство парка проводится впервые за все время его существования.

По программе «Комфортная городская среда» на реконструкцию будет направлено около 120 млн рублей. Работы планируется завершить до конца года. В парке планируется обустроить тропу здоровья, вдоль которой будут высажены дубы.

«Благоустройство Барнаула, работа над тем, чтобы он становился комфортнее и для жителей города, и для туристов — важная задача.», - отметил Томенко по итогам прогулки.

Он добавил также, что подобная работа ведется и в других муниципалитетах края.

«Мы подходим к развитию столицы, как и других муниципалитетов нашего края, комплексно. Развитие улично-дорожной сети, обеспечение новых микрорайонов города всем необходимым — медучреждениями, школами, детсадами — перечислять можно долго. Тут и планы большие, и вопросов тоже хватает. Наша цель — сделать так, чтобы в городе были все условия и для жизни, и для работы», - подчеркнул Томенко.