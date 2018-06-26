Виктор Томенко рассказал выпускникам, как ему работается на посту главы Алтайского края

Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Виктор Томенко поздравил выпускников-2018. Фото : Татьяна Кузьмина.

26 июня 89 школьников со всего края приехали на традиционный торжественный прием выпускников. 11 ребят, среди которых победители всероссийских олимпиад, научных и интеллектуальных конкурсов, авторы соцпроектов и спортсмены, побывали на личной встрече с губернатором и расспросили главу края об особенностях работы.

Данил Сивцов, который набрал дважды по 100 баллов на ЕГЭ, отметил, что Виктор Томенко стал для выпускников примером с точки зрения построения карьеры.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Мы с вами находимся в похожих ситуациях. Потому что вы во взрослой самостоятельной жизни делаете первые шаги и я, назначенный на эту должность президентом нашей страны, тоже делаю первые шаги в своей работе. Приходится одновременно быстро знакомиться с краем, вникать в процессы социально-экономического развития и решать текущие вопросы. Край интересный, но нужно много работать. Нам, как и вам, следует оттолкнуться от того, чему научились, и двигаться вперед.

Виктор Томенко предположил, что выпускники с высокими баллами наверняка будут поступать в столичные вузы. Но призвал после обучения вернуться на Алтай и использовать полученные знания и опыт, чтобы здесь решать новые задачи.

Что рассказали выпускники

В числе приглашенных были школьники со всех районов края. Среди них — выпускник из Павловского района Алексей Денисов. Парень рассказал, что хорошо сдал ЕГЭ по математике и русскому языку, а вот тесты по биологии дались нелегко.

"Даже в первой части были вопросы, над которыми нужно было сосредоточенно подумать", — отмечает выпускник. Алексей — спортсмен, участник краевых и всероссийских соревнований по легкой атлетике. "Я подал документы в военный институт физкультуры в Санкт-Петербурге и в будущем хочу стать специалистом по физподготовке военнослужащих", — рассказал парень.

Выпускница барнаульской гимназии №22 Дарина Сибуль подала документы в пять вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Она получила 100 баллов за ЕГЭ по английскому языку.

Пока девушка не определилась, чем именно будет заниматься. "У меня был лингвистический профиль. Хотела бы поступить на "международные отношения". Может, стану переводчиком, журналистом, дипломатом", — рассуждает Дарина.

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