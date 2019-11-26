Выпускник АлтГУ возглавил президентскую академию на Урале

В соответствии с приказом 25 ноября он приступил к своим обязанностям.

Долженко — доктор экономических наук. Он с отличием окончил АлтГУ в 2003 году по специальности «экономика труда», а также в 2006 году получил диплом по специальности «юриспруденция». Преподавал в АлтГУ, Национальном исследовательскомуниверситете «Высшая школа экономики», Техническом университете УГМК, Уральском государственном экономическом университете.

Также работал в области управления персоналом в Сбербанке и ВТБ, занимался научно-исследовательской и консалтинговой деятельностью в сфере управления персоналом.