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Образование

Выпускникам АлтГТУ по IT-специальностям стали платить больше

Портал Superjob составил рейтинг вузов России по уровняю зарплат специалистов в IT-отрасли. АлтГТУ им. Ползунова оказался в нем на 17 месте. За год вуз поднялся на две строчки, зарплата его выпускников выросла на 7 тыс. рублей и достигла 82 тысяч.

АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова

МФТИ традиционно возглавил рейтинг 2019 года, второе место вновь занял МГТУ им. Н. Э. Баумана, а на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся МГУ им. М. В. Ломоносова (плюс 25 тыс. рублей).

В пятерке лучших вузов — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

В этом году в рейтинге вузов доступна информация не только по зарплатам выпускников, но и по результатам крупнейших международных студенческих олимпиад. Также приводится информация о выпускниках вузов, ставших Нобелевскими лауреатами. Рядом с АлтГТУ им. Ползунова в этих графах ничего не значится.

Средний балл по ЕГЭ в алтайском политехе в 2019 году — 68. После окончания вуза в Барнауле остаются 60% выпускников «айтишников».

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