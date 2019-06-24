Выпускникам АлтГТУ по IT-специальностям стали платить больше

МФТИ традиционно возглавил рейтинг 2019 года, второе место вновь занял МГТУ им. Н. Э. Баумана, а на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся МГУ им. М. В. Ломоносова (плюс 25 тыс. рублей).
В пятерке лучших вузов — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
В этом году в рейтинге вузов доступна информация не только по зарплатам выпускников, но и по результатам крупнейших международных студенческих олимпиад. Также приводится информация о выпускниках вузов, ставших Нобелевскими лауреатами. Рядом с АлтГТУ им. Ползунова в этих графах ничего не значится.
Средний балл по ЕГЭ в алтайском политехе в 2019 году — 68. После окончания вуза в Барнауле остаются 60% выпускников «айтишников».