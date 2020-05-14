Школьникам разрешат сдавать только два ЕГЭ

Выпускникам, которые в этом году собираются поступить в вузы, нужно будет сдать только два предмета в рамках ЕГЭ. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, пишет РБК.

«Им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз», — сказал замминистра. По его словам, речь идет о двух предметах по выбору — исходя из требований университета и факультета, на который хочет поступить будущий студент.

Ранее в связи с пандемией коронавируса проведение ЕГЭ решили перенести с 8 июня на более поздний период. В этом году его будут сдавать только те одиннадцатиклассники, кто планирует поступать в вузы. Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках Единого госэкзамена по русскому языку и математике проводить не планируется, в аттестат им выставят годовые отметки.



По словам Глушко, проводить ЕГЭ будут во всех регионах по единому расписанию для всей страны. Министерство уже подготовило его и обсуждает с профильными ведомствами. «Как определимся с датой, обнародуем», — пообещал замминистра.