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Образование

Выпускники барнаульской школы приехали на последний звонок в дымящемся грузовике

Ученики 11 класса школы № 48 в Барнауле эффектно приехали на последний звонок. Газель с надписью «Грузоперевозки», из которой валил розовый и голубой дым, подъехала прямо к крыльцу учебного заведения.

Российские выпускники празднуют Последний звонок и делятся фото в Instagram.
Российские выпускники празднуют Последний звонок и делятся фото в Instagram.
Instagram

Кадры с появлением одиннадцатиклассников выложили в Instagram школы. Судя по всему, такого появление выпускников не ожидал никто.

«Здорово, ожидание стоило того! Сюрприз удался!», — раздается голос за кадром.

Барнаульцы также делятся и другими фотографиями с последнего звонка, который прошел в городе 22 мая.

Торжественные линейки прошли для выпускников 9, 11 классов 85 школ Барнаула. В них приняли участие почти 7 тыс. девятиклассников и более 4 тыс. выпускников 11-х классов.

В школах выпускникам вручат аттестаты с соблюдением всех мер безопасности. Отметить праздник по-прежнему нельзя — массовые мероприятия все еще запрещены из-за коронавируса.

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