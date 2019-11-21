«Высшая школа экономики» поставила АлтГУ в пятерку лучших вузов по качеству приема абитуриентов в 2019 году

В ежегодном федеральном рейтинге «Качество приема в вузы-2019», который составляется НИУ «Высшая школа экономики» по заказу Министерства науки и высшего образования РФ, Алтайский государственный университет занял 5 место по среднему баллу ЕГЭ среди всех вузов Сибирского федерального округа. С показателем 73,5 балла АлтГУ уступает только НГУ, ТГУ, ТГПУ и СибГМУ, при этом оставив за собой такие ведущие вузы страны, как Южно-уральский государственный университет, СФУ, ДВФУ и др.

Достойно выглядит АлтГУ по данному показателю и в масштабах всей России, показав хорошую динамику по сравнению с 2018 годом, когда вуз показал результат 70,8 баллов.

Ребята с высоким баллом ЕГЭ выбрали такие направления подготовки, как «Юриспруденция» (ср. балл: 93,4), «Лингвистика» (93,3), «Зарубежное регионоведение» (91,2), «Международные отношения» (89,7), «Реклама и связи с общественностью» (88,8). Растет средний балл на направлениях подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Информационная безопасность» и др., все активнее привлекающих абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.

Один из стобалльников — Кирилл Лаптев, поступивший на направление подготовки «Физика» на ФТФ, является призером всероссийской олимпиады школьников «Звезда — Таланты на службе обороны и безопасности».

Кстати, по показателю зачисленных в 2019 году победителей и призеров олимпиад — 27 человек — Алтайский госуниверситет занял 4 место по числу среди всех вузов Сибирского федерального округа. Здесь АлтГУ уступает только ТГУ, ТПУ, НГУ, при этом оставив за собой такие университеты, как КФУ, Южно-уральский госуниверситет, СФУ, Балтийский федеральный университет и др. Среди всех вузов России опорный университет занимает почетное 33 место. В масштабах Алтайского края АлтГУ по количеству олимпиадников в несколько раз обогнал все другие вузы вместе взятые.

Самые популярные направления подготовки среди олимпиадников АлтГУ 2019 года — «Зарубежное регионоведение», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», «Международные отношения», «Лингвистика», «Информационная безопасность», «Экономика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Подавляющая часть олимпиадников, поступивших в 2019 г. в АлтГУ, — 20 человек, являются выпускниками лучших школ г. Барнаула. Кроме того, из числа победителей и призеров олимпиад школьников в АлтГУ поступили ребята из Бийска, Новоалтайска, а также из сельских районов Тальменского, Топчихинского районов. В числе олимпиадников есть и выпускник школы г. Киселевска Кемеровской области.

В целом АлтГУ с каждым годом привлекает все больше абитуриентов не только из городов и районов Алтайского края, но и из других регионов. В 2019 году в Алтайский государственный университет поступили на первый курс ребята из 44 субъектов Федерации.

Хорошие результаты качества приема показал и Рубцовский институт (филиал) АлтГУ. Здесь мониторингом ВШЭ отмечен значимый рост качества привлеченных в вуз абитуриентов, средний балл ЕГЭ в филиале АлтГУ достиг 70,6 ед., поднявшись по сравнению с 2018 г. на 1,4 ед.

Приемная кампания 2020 года ставит перед АлтГУ новые задачи. Усиливается конкуренция за новых студентов. Победит тот, кто представит лучшее качество образования и наиболее перспективные образовательные программы для будущих специалистов. Над этим сейчас и работает профессорско-преподавательский состав университета. При этом АлтГУ, являясь опорным вузом Алтайского края прилагает максимальные усилия для того, чтобы не только привлечь лучших студентов для поступления, но и способствует их последующему трудоустройству на предприятиях и организациях Барнаула и Алтайского края.