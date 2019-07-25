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Образование

Высшее образование в регионах России предлагают сделать бесплатным

В Госдуме предложили в регионах, которые граничат с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным и увеличить квоту в вузах для русскоговорящих иностранцев. Такое предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР), пишет РИА Новости.

Лекция. Обучение.
Лекция. Обучение.
СС0

«Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту. Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», — говорится в письме.

Депутат полагает, что после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать. Это поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов, а также привлечет в малые города новых жителей и улучшит инфраструктуру, считает парламентарий.

Борис Чернышов отмечает, что нужно увеличивать влияние на россиян, которые живут за рубежом, и и русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают. «В связи с этим нужно расширить для этой категории обучающихся квоту на образование. Их можно также включить в число „бюджетных“ абитуриентов вузов, расположенных в приграничных территориях», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в России на 19% подорожало высшее образование. А сентябре цены могут увеличиться еще на 15−20%.

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