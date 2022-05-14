Власти определились, как пройдет ГИА в Алтайском крае

Расширенное заседание межведомственной рабочей группы в минобре Алтайского края накануне посвятили прохождению государственной итоговой аттестации (ГИА). Экзамены впервые с начала пандемии пройдут в обычном режиме.

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Требование соблюдения социальной дистанции в этом году отменили, но сохраняются требования уборки и дезинфекции помещений, применения кожных антисептиков, масок для работников пункта приема экзаменов.

ЕГЭ в условиях пандемии. пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

За каждым пунктом приема экзаменов закрепят основной и дублирующий состав медицинских работников, а служба скорой помощи будет принимать вызовы из этих школ как первоочередные.

В 2022 году ГИА будут проходить более 11 тыс. выпускников во всех 69 муниципалитетах края, предусмотрена работа 15 предметных комиссий, подготовлены более 500 экспертов.

На случай сбоя электроснабжения пункты проведения экзаменов обеспечат передвижными генераторами. Там, где сложная паводковая ситуация, предусмотрены резервные пункты проведения экзаменов.

Экзамены пройдут в очной форме по единому для всей страны расписанию.