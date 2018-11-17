Власти заставят отчитаться те алтайские школы, где нашли нарушения в работе столовых

Алтайский Роспотребнадзор проверил , как организовано питание в детсадах школьных столовых. В некоторых из них специалисты нашли нарушения санитарно-гигиенического режимов. В понедельник провинившимся предстоит отчитаться перед министерством образования края.

С 1 сентября Роспотребнадзор проверил 91 детский сад, 67 школ и 2 профучилища. Это чуть более 5% от общего числа, по данным правительства края.

В числе основных нарушений: антисанитария в пищеблоках, нарушения требований санитарных правил при проведении отбраковки готовых блюд и продуктов, нарушения требований при формировании рационов питания.

За нарушения ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Однако в правительстве края 17 ноября сообщили, что эти дело не ограничится. В понедельник руководителей муниципальных комитетов и отделов по образованию, в учреждениях которых выявлены нарушения, заслушают на селекторном совещании краевого минобра. А в администрации городов и районов направлены письма с рекомендациями по системному улучшению качества питания детей.