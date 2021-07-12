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Внимание, абитуриенты!

12 июля, в понедельник завершается прием документов на очную и очно-заочную форму обучения для тех, кто сдает вступительные испытания в Академии.

Алтайский филиал РАНХиГС

Напомним, подать документы вы можете онлайн и лично.

Подробнее о поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС вы можете узнать в разделе «Абитуриенту», а также по телефону 8 (3852) 503−003.

Приёмная комиссия работает по адресу: ул. Партизанская, 187 (корпус А, 2 этаж), с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00.

What’s App: +7−923−653−11−33
E-mail: select@alt.ranepa.ru
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