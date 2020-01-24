Добровольцы Барнаула активно борются со снегом наравне с дорожными службами. Волонтерские отряды традиционно помогают городу очищать тротуары, общественные пространства и, конечно же, не забывают о старшем поколении.

Волонтерский отряд «От сердца к сердцу» помогает городским службам в борьбе со снегом.

Почему ребята выходят на борьбу со снегом, в интервью программе «На первом плане. Барнаул» рассказали председатель городского комитета по делам молодежи Владимир Гудков и председатель комитета по патриотическому воспитанию Молодежного парламента г. Барнаула, руководитель волонтерского отряда Алтайского филиала РАНХиГС Алина Горлова.

Как пояснил Владимир Гудков, волонтеры сами проявили инициативу помочь в уборке тротуаров и общественных территорий от снега. Предложения от них поступили в адрес комитета по делам молодежи и дорожных служб. Сегодня силами волонтерских отрядов очищено около 36 километров тротуаров, было задействовано порядка 600 студентов. Эта работа в течение зимы будет продолжена.

Кроме того, с 20 января в четвертый раз стартовала акция «Снежный штурм», которая направлена на помощь в очистке придомовых территорий ветеранам, труженикам тыла, одиноким пенсионерам — тем, кто нуждается в помощи.

По словам Алины Горловой, помочь городу справиться с большим количеством снега — добровольное решение каждого из участников акции.

Что касается помощи пожилым, девушка отметила: помимо удовлетворения, получаемого от доброго дела, волонтеры ценят общение с ветеранами, опыт и знания, которые получают от них и транслируют среди молодежи.

Справка

На базе профессиональных образовательных организаций Барнаула создано 52 волонтерских отряда, которые насчитывают около 2500 добровольцев.

Источник: официальный сайт города Барнаула.