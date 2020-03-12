Вопросы формирования качественной культурной среды в малых городских и сельских поселениях обсудят в АГИК

18 — 19 марта 2020 г. Алтайский государственный институт культуры совместно с Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва проводит Всероссийскую (с международным участием) научно-практическую конференцию «Формирование качественной культурной среды в малых городских и сельских поселениях».