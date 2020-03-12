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Вопросы формирования качественной культурной среды в малых городских и сельских поселениях обсудят в АГИК

18 — 19 марта 2020 г. Алтайский государственный институт культуры совместно с Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва проводит Всероссийскую (с международным участием) научно-практическую конференцию «Формирование качественной культурной среды в малых городских и сельских поселениях».

Алтайский государственный институт культуры.
Алтайский государственный институт культуры.
Фото: архив АГИК

В рамках работы конференции планируется обсуждение следующих актуальных для региона вопросов:

  • культурная среда как предмет философского и культурологического анализа;
  • устойчивость культурной среды как условие стабильного развития территории;
  • социокультурная среда городских и сельских поселений как основа устойчивого развития сферы туризма и гостеприимства;
  • историко-культурное и природное наследие как фактор формирования устойчивой культурной среды;
  • парковые зоны как средство формирования культурной среды региона и др.

Значимым событием конференции станут открытые лекции Юрия Путрика, доктора исторических наук, профессора, руководителя Центра социокультурных и туристских программ Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва.

В рамках конференции под эгидой клуба ЮНЕСКО «Культурное наследие Алтая» пройдет научно-методический семинар «Нематериальное наследие коренных народов Алтая».

В конференции примут участие известные ученые и исследователи из Барнаула, Бийска, Кемерово, Москвы, Новосибирска, Омска, Улан-Удэ: работники сферы туризма, сотрудники музеев, представители управленческих структур в сфере культуры, туризма, охраны культурного наследия.

Начало работы конференции 18 марта 2020 г. в 10.00 в конференц-зале АГИК (ауд. 313), по адресу: пр. Ленина, 66

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