Вопросы формирования качественной культурной среды в малых городских и сельских поселениях обсудят в АГИК

В рамках работы конференции планируется обсуждение следующих актуальных для региона вопросов:
- культурная среда как предмет философского и культурологического анализа;
- устойчивость культурной среды как условие стабильного развития территории;
- социокультурная среда городских и сельских поселений как основа устойчивого развития сферы туризма и гостеприимства;
- историко-культурное и природное наследие как фактор формирования устойчивой культурной среды;
- парковые зоны как средство формирования культурной среды региона и др.
Значимым событием конференции станут открытые лекции Юрия Путрика, доктора исторических наук, профессора, руководителя Центра социокультурных и туристских программ Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва.
В рамках конференции под эгидой клуба ЮНЕСКО «Культурное наследие Алтая» пройдет научно-методический семинар «Нематериальное наследие коренных народов Алтая».
В конференции примут участие известные ученые и исследователи из Барнаула, Бийска, Кемерово, Москвы, Новосибирска, Омска, Улан-Удэ: работники сферы туризма, сотрудники музеев, представители управленческих структур в сфере культуры, туризма, охраны культурного наследия.
Начало работы конференции 18 марта 2020 г. в 10.00 в конференц-зале АГИК (ауд. 313), по адресу: пр. Ленина, 66
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