Вопросы книжной культуры старообрядчества обсудят в АГИК

9 декабря 2020 года в Алтайском государственном институте культуры состоится семинар «Константы древнего православия. Книжная культура старообрядчества» , который проводится в рамках плана мероприятий аккредитованного на базе АГИК клуба ЮНЕСКО «Культурное наследие Алтая». Данное мероприятие является третьим в цикле семинаров, посвященных празднованию 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

В рамках семинара учеными, исследователями, специалистами в области истории и культуры старообрядчества будут освещены некоторые аспекты истории и современного состояния книжной культуры старообрядчества, в частности, социокультурные истоки русской литературы; старообрядческая книга в условиях антистарообрядческой политики имперских властей; находки первых экспедиций на Алтай в 1968−69 гг. из собрания ГПНТБ СО РАН; лучшие образцы «золотого века русского книгопечатания» (из фондов отдела редких книг АКУНБ им. Шишкова) и др.

Кроме того, состоится презентация книги «Исход. Записки очевидца» о феномене XXI века — Агафье Лыковой и ее семье, будут представлены несколько работ из фотовыставки «Лики старообрядчества», созданной на средства гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках национального проекта «Культура».

К участию в семинаре приглашаются обучающие образовательных организаций, сотрудники учреждений образования и культуры, специалисты в области истории, краеведения, этнографии, библиотечного дела, славистики.

С программой семинара можно познакомиться на сайте института www.agaki.ru

Начало работы семинара — 9 декабря 2020 г. в 13:00 в конференц-зале АГИК (ауд. 313), по адресу: пр. Ленина, 66.

(16+)