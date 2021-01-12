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Образование

Впервые и вновь. В 2021 году принимать детей в школу будут по измененным правилам

В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам. Об этом говорится в приказе Минпросвещения № 458. Рассказываем, на какие изменения нужно обратить внимание родителям, и отвечаем на важные вопросы: как будут зачислять детей в первый класс, можно ли выбирать учителя, вправе ли школа выбирать учеников?

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Можно ли выбирать школу

В этом плане ничего не изменилось. У родителей по-прежнему есть право выбора школы. Можно отдать ребенка в школу по месту жительства, куда его обязаны принять в приоритетном порядке, без дополнительных условий, проведения отбора и вступительных испытаний, или выбрать любую другую школу независимо от места жительства и поступать на так называемые свободные места.

Когда подавать заявление

Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля, то теперь прием заявлений будет стартовать 1 апреля.

Причем и для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в 1-й класс, дата старта будет одна — 1 апреля. А завершаться прием заявлений от родителей будет 30 июня.

Если ребенок живет не на закрепленном за школой участке, то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно во вторую волну — с 6 июля. При этом не позднее 5 июля на сайте школ должны появиться сведения о наличии свободных мест для этой категории детей.

Если места остались, то в школу ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Линейка на День знаний в школе №53.
Линейка на День знаний в школе № 53.
Анна Зайкова.

Как узнать «свою» школу

Списки закрепленных территорий публикуются на сайтах комитетов по образованию и образовательных учреждений. Родителям первоклассников есть смысл заранее уточнить номер школы по прописке. Списки закрепленных территорий ежегодно корректируются, поскольку ожидаемое количество будущих учеников первых классов должно соотноситься с количеством мест в школе.

Каждый год места в школах готовят с учетом миграции (это касается крупных городов) и с большим запасом. В Барнауле принимают во внимание повышенную востребованность некоторых школ в центре города и в спальных районах.

Чтобы понять, к какой именно школе относится ваш дом, нужно ознакомиться с приказом (распорядительным актом) о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа. Такой приказ по новым правилам в обязательном порядке должны издать 15 марта и опубликовать на сайтах школ в течение десяти календарных дней.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа № 55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Как будут зачислять детей

Если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение семи дней после приема документов, то теперь согласно новому порядку распорядительный акт о приеме директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня.

Это касается только тех семей, которые живут на участке школы, и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Принцип такой: до 30 июня собираются все заявления, потом издаются приказы.

В течение трех дней родителей уведомят, что нужно прийти в школу и подать документы. Это могут сделать по электронной почте или телефону. Получить информацию о ходе и результатах рассмотрения заявления можно и на Портале образовательных услуг Алтайского края через поиск заявления по его номеру или по документам ребенка.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа № 55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Может ли школа отказать в приеме

Администрация школы не имеет права отказывать в приеме заявления. Заявление должны принять и зарегистрировать. Даже если администрация школы считает, что заявитель не имеет права на поступление ребенка по месту жительства, она в любом случае должна принять заявление и дать ответ в письменном виде об отказе, указав причину.

Школа обязана принять всех, кто проживает на закрепленной за ней территории. Может так случиться, что поступающих по месту жительства (не желающих поступить, а именно прописанных на закрепленной территории) окажется больше, чем количество мест в школе. В этом случае будет иметь значение дата подачи заявления.

В приеме документов государственная школа вправе отказать только в случае, если свободные места закончились. Тогда родители могут обратиться в местный комитет по образованию, где им обязаны помочь устроить ребенка в другую школу.

Школа. Земский учитель. Заринский район.
Школа. Земский учитель. Заринский район.
Анна Зайкова.

Как подавать заявление

В приказе Минпросвещения прописаны несколько вариантов подачи заявления:

— лично в школу,

— по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,

— в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт,

— с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Большая часть заявлений в нашем регионе подается через Портал образовательных услуг Алтайского края. Для того чтобы воспользоваться им, нужно иметь учетную запись на портале «Госуслуги».

Есть еще одно новшество в приказе, которое сделает подачу заявлений о приеме ребенка в первый класс удобнее, — обязательное размещение на сайте школы необходимых бланков.

Раньше школа могла выбирать, размещать ли бланк на сайте или на информационном стенде у себя в стенах. Теперь бланк всегда можно будет скачать с сайта, спокойно заполнить дома и принести в школу готовый документ.

Школьная линейка. Учитель. 1 сентября.
Школьная линейка. Учитель. 1 сентября.
СС0

Кто пойдет в школу

Важно знать, что приему в первый класс подлежат дети, достигшие шести лет шести месяцев на момент начала обучения, то есть 1 сентября. Но ребенку не должно быть больше восьми лет. Зачисление в школу детей старше и младше этого возраста возможно по согласованию с учредителем образовательного учреждения — городским комитетом по образованию.

У кого будет преимущество

В соответствии с федеральным законодательством право на первоочередное предоставление места в общеобразовательной организации имеют дети военнослужащих, сотрудников полиции, прокуратуры, отдельных категорий уголовно-исполнительной системы, из многодетных семей, дети, родители которых занимают штатную должность в образовательном учреждении, куда зачисляется ребенок, и т. д.

Законом сохраняется преимущественное право поступления в первый класс за детьми, братья и сестры которых уже учатся в этой школе. Правда, только если он проживают в одной семье и зарегистрированы по одному адресу.

Учитель.
Учитель.
СС0.

Может ли школа организовать конкурс на поступление

Закон не допускает проведение вступительных испытаний при поступлении в первый класс. При этом есть оговорки. Индивидуальный отбор возможен при приеме учащихся на ступень основного и среднего образования (с 5-го по 11-й класс), при поступлении в школы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

Также могут проводить конкурс школы, реализующие образовательные программы, интегрированные с дополнительной предпрофессиональной подготовкой в области физической культуры и спорта.

В этом случае администрация школы может оценивать способность ребенка к занятию отдельным видом спорта, а также потребовать справку об отсутствии противопоказаний к занятиям.

Линейка на День знаний в школе №53.
Линейка на День знаний в школе № 53.
Анна Зайкова.

Могут ли первоклассника отчислить за неуспеваемость

Отчислить по инициативе школы могут только учащегося старше 15 лет. Это согласно статьям 43 и 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» будет мерой дисциплинарного взыскания.

В отношении же учащихся начальной школы недопустимо не только отчисление, но и вообще применение каких-либо мер дисциплинарного взыскания. Проблемы поведения должны решаться педагогическими методами.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа № 55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Что делать, если учитель «не нравится»

Закон не предоставляет детям и родителям право выбора педагога. Но если отношения с учителем не складываются, можно попробовать перевести ребенка в параллельный класс.

Данный вопрос законодательство никак не регулирует. Это компетенция директора школы, который принимает решение на основе рекомендаций совета педагогов школы или по своему усмотрению. В учреждении может быть принят локальный акт, регулирующий процедуру перевода из одного класса в другой.

Настаивать на переводе ребенка в параллельный класс родитель не может, он может только попросить. Поэтому стоит максимально корректно обосновать для руководителя школы причину.

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