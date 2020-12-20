«Впервые за месяц ночую дома»: министр образования Алтайского края рассказал свою тяжелую ковидную историю

В ноябре у министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко подтвердился COVID-19. Болезнь протекала в тяжелой форме. О том, как это было, он рассказал на своей странице в Instagram.

«Сегодня впервые за месяц ночую дома. В ноябре у меня обнаружили коронавирусную инфекцию, которая, к сожалению, протекала в тяжелой форме», — рассказал министр.

По словам Костенко, за его жизнь круглосуточно боролись реаниматолог. «Самоотверженный труд докторов, находящихся в „красной зоне“ с начала эпидемии, спас мою и многие другие жизни», — отметил он.

«Теперь я точно уверен, что удаленка (дистант) весной этого года предотвратила много семейных трагедий, ведь болезнь тогда оставалась совсем не изученой, а тактика лечения часто менялась», — добавил министр.

Михаил Костенко признает, что очное обучение — самая эффективная форма образования. Однако настаивает, что в момент распространения смертельного вируса, нужно искать «золотую середину».



Весной, в период окончания учебного года, удаленка (дистант) оказалась действительно золотой серединой. Кстати, дальнейшие результаты ЕГЭ подтвердили это.

«И эта золотая середина исходит из принципов разумности и адекватности. А также из утверждения, что здоровые дети должны учиться очно, а учить их должны здоровые учителя. Если эти условия не могут быть выполнены из-за растущей заболеваемости в конкретной школе (колледже и т.д.), тогда в ход должны идти различные формы удаленного обучения, а порой и внеплановые каникулы», — заключил министр.