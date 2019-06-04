Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров вошел в пятерку лидеров рейтинга эффективности российских ректоров.

В рамках исследования авторами впервые представлен рейтинг эффективности ректоров, который основывался на комплексном использовании сразу трех критериев: показателях научной продуктивности, востребованности ректора государственными органами управления как эксперта, и динамике развития вуза за последние шесть лет (2012−2018 гг.). Были подвергнуты анализу также следующие аспекты деятельности ректоров 274 университетов РФ: динамика развития вузов под их руководством, социально-демографические характеристики, опыт работы ректоров, их научное влияние, а также их включенность в работу институтов власти и управления, взаимодействие с бизнесом и др.
Рейтинг эффективности условно разделили на три группы, которые различаются по бэкграунду ректора и истории самого университета.
В первой группе «СТАБИЛЬНО ЛУЧШИЕ» 5 первых позиций разделили Садовничий В.А. (МГУ им. Ломоносова), Кудрявцев Н.Н. (Физтех), Стриханов М.Н. (МИФИ), Кропачев М.Н. (СПГУ), Кузьминов Я.И. (НИУ ВШЭ), во второй группе «НОВИЧКИ, СОВЕРШИВШИЕ БЫСТРЫЙ РЫВОК» — Краева И.А. (МГЛУ им. Мориса Тореза), Беспалов В.А. (НИУ МИЭТ), Лубков А.В. (МПГУ), Лобанов И.В. (ГУУ), Бочаров С.Н. (Алтайский государственный университет), в третьей группе «ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» — Фурсаев Д.В. (ГУ «Дубна»), Рыбнов Е.Н. (СПбГАСУ), Быков Д.Е. (Самарский ГТУ), Волков А.А. (НИУ МГСУ), Котельников Г.П. (Самарский ГМУ).
Если рассматривать все позиции сформированных рейтингов, то в них оказались представленными всего 4 ректора вузов СФО — П.С. Чубик (Томский политехнический университет), М.П. Федорук (Новосибирский НИГУ), Э.В. Галажинский (Томский государственный университет), а также врио ректора АлтГУ С.Н. Бочаров.
Включение врио ректора опорного Алтайского государственного университета С.Н. Бочарова в настоящий рейтинг свидетельствует о хорошей преемственности в стратегии реформирования опорного университета России, которая реализуется в последние годы, а также о его детальном понимании и реальной вовлеченности в процессы трансформации, происходящие в вузе. За последний год АлтГУ продемонстрировал положительную динамику в престижных международных рейтингах. АлтГУ вошел в топ 650 вузов мира в рейтинге QS World University Rankings® 2019, в топ-100 рейтинга QS Top 50 Under 50 2019, индексирующего университеты мира возрастом моложе 50 лет. АлтГУ стал университетом № 1 в России и 58-ым в мире (!) в международном рейтинге влияния вузов Times Higher Education University Impact Rankings 2019.
АлтГУ по итогам 2018 года обеспечил высокий уровень публикационной активности по статьям, индексированным в базах данных «Web of Science» и «Scopus»: 53 статьи на 100 научно-педагогических работников. Это подтверждается результатами престижного международного рейтинга вузов «Scimago», оценивающего наукометрические показатели. Всего в рейтинге представлено 3471 университетов мира, в том числе 111 ведущих российских вуза. В текущем году опорный Алтайский государственный университет улучшил свое положение в рейтинге на 3 позиции к 2018 г. и занял среди вузов России 42 место.
Врио ректора АлтГУ С.Н. Бочаров активно участвует в экспертной деятельности, входит в состав региональных советов при органах власти. Например, в марте 2019 г. С.Н. Бочаров вошел в Совет при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам.
Таким образом, можно констатировать, что в России появился новый национальный рейтинг, который в очередной раз оценил позиции АлтГУ на уровне ведущих вузов России и номинировал университет в серьезной репутационной категории.