В России появится государственная система оценки качества образования

"Катунь 24" сообщает, что система оценки качества образования начнёт функционировать по всей стране в новом учебном году.
Система будет основываться на выявлении, сохранении и совершенствовании методов организации эффективного оценочного процесса и разработке методических рекомендаций для педагогов, методистов и чиновников в сфере образования.
В правительстве также отметили, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", принятых в 2023 году и повысивших статус ведомственной системы оценки качества образования до государственной информационной системы.
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