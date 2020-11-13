«Все мыть и проветривать». Осенние каникулы в Алтайском крае завершаются 16 ноября

Алгоритм принятия решения по формату обучения школам направит министерство образования и науки Алтайского края.

«При низком уровне заболеваемости в каждой конкретной школе учебный процесс будет проходить в очной форме с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, проведением влажной уборки поверхностей, соблюдением масочного режима. При росте уровня заболеваемости предписывается уход на удаленное обучение по параллелям, классам либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30 процентов продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно», — отмечается на сайте краевого правительства.