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Образование

«Все мыть и проветривать». Осенние каникулы в Алтайском крае завершаются 16 ноября

С 16 ноября в образовательных учреждениях Алтайского края возобновятся занятия, такое решение было принято вечером 12 ноября на региональном оперштабе. При этом речь идет не о дистанионной форме обучения — каждая школа выберет свой вариант занятий в зависимости от эпидситуации.

В школе.
В школе.
Михаил Хаустов

Алгоритм принятия решения по формату обучения школам направит министерство образования и науки Алтайского края.

«При низком уровне заболеваемости в каждой конкретной школе учебный процесс будет проходить в очной форме с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, проведением влажной уборки поверхностей, соблюдением масочного режима. При росте уровня заболеваемости предписывается уход на удаленное обучение по параллелям, классам либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30 процентов продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно», — отмечается на сайте краевого правительства.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул что в каждой школе должны строго соблюдаться все необходимые профилактические меры.

Виктор Томенко,
губернатор края:

Необходимо, чтобы все мылось, проветривалось, температура измерялась и входной фильтр чтобы работал. Возвращаемся к учебе только с учетом этих требований. Это аксиома, это незыблемо. Других вариантов не может быть.

По данным на 13 ноября в Алтайском крае число заболевших коронавирусной инфекцией с начала 2020 года составило 21 967 человек.

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