«Все мыть и проветривать». Осенние каникулы в Алтайском крае завершаются 16 ноября

Алгоритм принятия решения по формату обучения школам направит министерство образования и науки Алтайского края.
«При низком уровне заболеваемости в каждой конкретной школе учебный процесс будет проходить в очной форме с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, проведением влажной уборки поверхностей, соблюдением масочного режима. При росте уровня заболеваемости предписывается уход на удаленное обучение по параллелям, классам либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30 процентов продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно», — отмечается на сайте краевого правительства.
Губернатор Виктор Томенко подчеркнул что в каждой школе должны строго соблюдаться все необходимые профилактические меры.
Виктор Томенко,
губернатор края:
Необходимо, чтобы все мылось, проветривалось, температура измерялась и входной фильтр чтобы работал. Возвращаемся к учебе только с учетом этих требований. Это аксиома, это незыблемо. Других вариантов не может быть.
По данным на 13 ноября в Алтайском крае число заболевших коронавирусной инфекцией с начала 2020 года составило 21 967 человек.