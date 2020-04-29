Все о кредитных каникулах: условия предоставления, процедура, сроки

В рамках мер по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции, правительством были разработаны меры по предоставлению отсрочки выплаты по кредитам или так называемые кредитные каникулы. На сегодняшний день вопросов по реализации права на отсрочку платежа по кредитам больше, чем ответов на них.

Разбираемся в сложившейся ситуации с кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС и Светланой Боровских, начальником сектора прямых и выездных продаж Барнаульской дирекции по развитию бизнеса Филиала Газпромбанк (АО) «Западно-Сибирский».

Разъяснения будут интересны не только представителям бизнеса, работающим в наиболее пострадавших от вируса отраслях экономики, но и физическим лицам, материальное положение которых значительно ухудшилось в сложившейся ситуации.

В видеоответах Светлана Викторовна расскажет о том, какие условия должны быть выполнены, чтобы заемщику предоставили кредитные каникулы, пояснит сроки и процедуру подачи заявлений на отсрочку платежа по кредиту, а также даст ответ на вопрос, повлияет ли предоставленная отсрочка на кредитную историю заемщика.

— В связи с тем, что объемы реализации, следовательно, и выручка, упали, у предпринимателей нет возможностей платить обязательные платежи по кредитам. Будет ли в этих условиях предоставляться отсрочка платежа по кредитам?

— Распространение коронавирусной инфекции уже отрицательно сказалось на работе ряда отраслей российской экономики. На заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики одобрен список сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавируса. Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду экономической деятельности, получат первоочередную адресную поддержку.

03 апреля были внесены поправки в № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа», т. е. об ипотечных каникулах. Согласно этому закону, заемщик может получить отсрочку платежей по кредиту на полгода, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение. При этом для кредитных каникул должны быть одновременно выполнены три условия.

По закону льготный период будет предоставлен только по кредитам , сумма которых не превышает: 1,5 млн рублей для ипотечных кредитов , 600 000 рублей для автокредитов , 300 000 рублей для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям , 250 000 рублей для потребительских кредитов физлицам , 100 000 рублей для кредитных карт. Доход заемщика ( или совокупный доход всех заемщиков , если их несколько) за предыдущий месяц сократился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год. При этом заемщик должен предоставить банку по запросу подтверждающие документы в течение 90 дней. Но пока срок не истек , банк не вправе отказывать в кредитных каникулах только потому , что документы еще не предоставлены. Кроме того , банк может сам запросить подтверждение у госорганов , но тогда он не сможет требовать документы у клиента. Подтверждающей бумагой может быть , например , справка из налоговой или выписка о постановке на учет в качестве безработного. На момент обращения в отношении кредита не действует льготный период. В том числе нельзя одновременно применить обычные кредитные каникулы из-за попадания в тяжелую жизненную ситуацию и чрезвычайные каникулы из-за коронавируса. При этом использование их последовательно не запрещено , но подача заявлений на чрезвычайные каникулы возможна только до 30 сентября 2020 года ( этот срок правительство вправе продлить).

Что касается малого и среднего бизнеса, кредитный договор этих предприятий также должен быть заключен до вступления нового закона в силу. Бизнес должен работать в определенных отраслях. При этом договор должен быть заключен только с кредитными или некредитными финансовыми организациями, которые занимаются предоставлением займов. Отсрочка платежа по кредитам малому бизнесу предоставляется именно по основному долгу.

То есть сам долг заемщик в период каникул не возвращает, продолжая выплачивать лишь набегающие по нему проценты. При этом «тело» займа не уменьшается, а срок кредита увеличивается на период кредитных каникул. В зависимости от банка-кредитора данный вид каникул может длиться от 6 месяцев до года.

— Если отсрочка платежей по кредитам будет предоставляться, то взимаются ли за это дополнительные платежи, проценты?

— Речь идет о том, что граждане, индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготным периодом — кредитными каникулами. Во время льготного периода — от 6 до12 месяцев — они освобождаются от платежей по кредитам.

В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком уплаты основного долга или процентов. Речь идет о том, что перестают начисляться только неустойки и можно временно не оплачивать кредит, но проценты на кредит продолжают начисляться, что увеличит сумму долга.

Эти начисленные за время каникул проценты будут зафиксированы на последний день каникул и будут погашаться после каникул.

После окончания льготного периода кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа).

— Как отсрочка по займу отразится на кредитной истории заемщика?

— В связи с коронавирусной эпидемией Федеральным законом от 03.04.2020 № 106 были установлены кредитные каникулы, которыми могут воспользоваться граждане, чьи доходы уменьшись во время кризиса.

Банк России выпустил информационное письмо от 07.04.2020 № ИН-05−47/52, где рекомендовал делать отметки в кредитных историях о причинах отсрочки.

Это необходимо, чтобы исключить коронавирусную реструктуризацию из оценки вероятности дефолта заемщика и его индивидуального рейтинга.

Для изменения условий кредитования в составе кредитной истории предусмотрены стандартные поля.

Банки обязаны передать сведения о кредитных каникулах в бюро кредитных историй до окончания 30 дней со дня вступления в силу Закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ. Сведения о предоставлении кредитных каникул будут отражены в кредитной истории заемщика, но это не является фактором, ухудшающим кредитную историю.

Прежде чем воспользоваться кредитными каникулами, имеет смысл обратить внимание на предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства, относящимся к категории «малое предприятие» и «микропредприятие», беспроцентные кредиты на документально подтвержденные расходы, связанные с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее.

Благодарим кафедру экономики и финансов за разговор с экспертом и напоминаем, что вы можете ознакомиться с другими материалами, посвященными изменениям в правовой и экономической сферах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.